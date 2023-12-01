UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Скільки чоловіків скаржаться друзям на своїх коханих?" Цікава статистика із шоу "Хто зверху?"

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Автор: Іванна Пашкевич

В ефірі пройшов 10 випуск розважального шоу для всієї сім’ї "Хто зверху?". В ігровому протистоянні жінок та чоловіків зійшлися: актор Євгеній Лісничий, телеведучий Тимур Мірошниченко, гуморист Дмитро Танкович, телеведучі Надія Матвєєва та Міла Єремєєва й акторка Антоніна Хижняк. Капітани команд незмінні - Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.

Скільки відсотків чоловіків ніколи не обговорюють секс із друзями?

Більше половини, а саме 55% представників сильної половини людства зізналися, що не розповідають про інтимне.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок хоч раз першими натякали на інтим малознайомому чоловіку?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 17% дівчат виявляли таку сміливість.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків не люблять грати в компʼютерні ігри?

Лише 17% чоловіків не приваблює це заняття.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок хоч раз приносили додому тварину з вулиці?

Рівно половина! 50% дівчат мають такий досвід.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків хоч раз платили за каву незнайомої дівчини?

Такий гарний вчинок для жінок робили 27% чоловіків.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок не дають другого шансу чоловіку після невдалого першого сексу?

79% дівчат справді такі категоричні.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків скаржаться друзям на своїх коханих?

Виявляється, майже половина, тобто 46% чоловіків, інколи обговорюють з товаришами своїх дружин чи дівчат.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Дізнайтесь, скільки чоловіків уже відклали пляшку на День Перемоги.

А також, скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся НікітюкНовый каналзвезды шоу-бизнеса