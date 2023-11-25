"Скільки чоловіків уже відклали пляшку на День Перемоги?" Цікава статистика із шоу "Хто зверху?"
У дев’ятому ігровому протистоянні жінок та чоловіків, яке показали в ефірі 23 листопада, зійшлися: Даніель Салем, POSITIFF та Женя Таллер проти Jerry Heil, Катерини Нікітіної та Даші Квіткової. Капітани команд – незмінні. Це Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.
Скільки відсотків чоловіків тримають пляшку чогось особливого на День Перемоги?
Майже всі! А саме 83% представників сильної половини людства вже запланували, чим святкуватимуть такий довгоочікуваний для українців день.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок при знайомстві з чоловіком насамперед дивляться на наявність обручки?
За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 63% дівчат мають цю звичку.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків вважають, що психолог - це зайва трата грошей?
Майже половина, а саме 46% чоловіків справді мають таку позицію.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків знайомили колишню з нинішньою?
21% хоча б раз так робили.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок у гніві видаляли всі фотографії з хлопцем, а потім шкодували про це?
Виявилося, що 68% хоча б раз діяли так імпульсивно й кардинально.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків за останній час зробили те, на що раніше не наважувались?
За статистикою шоу "Хто зверху?", це 59%.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків згодні з фразою: "Послухай жінку і зроби навпаки"?
Правильна відповідь - 47%.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
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