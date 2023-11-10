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Скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками? Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?"

П'ятниця 10 листопада 2023 17:45
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Скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками? Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?" Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Автор: Іванна Пашкевич

9 листопада в ефір вийшов сьомий випуск нового сезону легендарного проекту. В ігровому протистоянні жінок та чоловіків зійшлися: акторка Інна Приходько, співачка Tayanna, телеведуча Юлія Зорій, актори Арам Арзуманян і Тарас Цимбалюк, телеведучий Сергій Лиховида. Капітани команд, як завжди, Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк,

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.

Скільки відсотків чоловіків хоч раз займалися віртуальним сексом?

36% представників сильної половини людства зізналися, що мають такий досвід.

Скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками?

Майже половина, а саме 47% жінок зізналися, що справді так роблять.

Скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків сварились із дівчиною через спільне фото, яке вона виставила у соцмережі, не спитавши в нього?

Правильний відсоток невеликий. Лише 27%.

Скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок із нетерпінням очікують на дзвінок чоловіка, якому сказали: "Не дзвони мені більше"?

58% представниць прекрасної половини людства зізнались у цьому.

Скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків хоч раз прикривали своїх друзів, брешучи їхнім жінкам?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 61% чоловіків справді колись так робили.

Скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок образяться, якщо скажуть коханому: "Нічого мені не даруй", а той візьме й не подарує?

Правильний відсоток чималий. А саме 71%.

Скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків абсолютно байдужі до футболу?

23% хлопців справді не цікавляться цим видом спорту.

Скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками? Цікаві статистичні факти із шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Дізнайтесь, скільки відсотків жінок фанатіють від Кирила Буданова.

Також читайте, скільки відсотків жінок мають "краша" серед військових?".

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