"Сколько мужчин жалуются друзьям на своих любимых?" Интересная статистика из шоу "Хто зверху?"

Сколько процентов мужчин никогда не обсуждают секс с друзьями ?

Более половины, а именно 55% представителей сильной половины человечества, признались, что не рассказывают об интимном.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин хоть раз первыми намекали на интим малознакомого мужчину?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 17% девушек проявляли такую смелость.

Звезды на шоу "Хто зверху?"(фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин не любят играть в компьютерные игры ?

Только 17% мужчин не привлекают это занятие.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин хоть раз приносили домой животное с улицы?

Ровно половина! 50% девушек имеют такой опыт.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин хоть раз платили за кофе незнакомой девушки?

Такой хороший поступок для женщин совершали 27% мужчин.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин не дают второй шанс мужчине после неудачного первого секса?

79% девушек действительно так категоричны.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин жалуются друзьям на своих любимых?

Оказывается, около половины, то есть 46% мужчин, иногда обсуждают с товарищами своих жен или девушек.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)