Скільки часу людина може жити без сну і як це впливає на організм: дослідження

Що відбувається з людиною при тривалій відсутності сну

Недостатній сон може підвищити ризик кількох захворювань, включаючи діабет, хвороби серця, ожиріння та депресію. Експерти кажуть, що людям потрібно 6-8 годин. Але часто люди, особливо студенти, не сплять протягом 24 годин.

Коли хтось проводить добу без сну, його мозкова активність уже показує сигнали про те, що він перебуває на межі сну та неспання, запевняє лікар Орен Коен, спеціаліст із медицини сну.

Це називається вторгненням у сон або мікросоном. У людей, які відмовляються від сну, мозок мимоволі впадає в якийсь ненормальний сон, який може включати інтервали неуважності або галюцинації. Зрештою сон бере верх і людина засинає.

Хронічна відмова від сну є настільки руйнівною, що досліджувати її на людях неетично, заявляють науковці. Відсутність сну навіть використовували як форму психологічних тортур.

Хто може на довгий час відмовитись від сну

Є люди з рідкісною спадковою хворобою - фатальним сімейним безсонням. Ці пацієнти мають генетичну мутацію, яка спричиняє накопичення аномального білка в мозку і поступово погіршує сон.

Їхні організми руйнуються, і вони врешті-решт помирають, оскільки аномальний білок накопичується та пошкоджує клітини їхнього мозку. Захворювання вбиває більшість пацієнтів у середньому протягом 18 місяців.

Що показують дослідження

Дослідження, проведене в 1989 році на щурах, показало, що тварини могли не спати лише від 11 до 32 днів, перш ніж це їх убило.

Дослідження на людях 2019 року, опубліковане в журналі Nature and Science of Sleep, показало, що пильність учасників були відносно нормальною до 16 годин безсоння. Далі - зростала втрата уваги.

Дослідження, проведене в 2000 році, показало, що неспання протягом 24 годин знижує координацію рук і очей нарівні з вмістом алкоголю в крові 0,1%. Наслідки 24-годинної відмови від сну включали скорочення часу реакції, невиразне мовлення, порушення прийняття рішень, погіршення пам’яті та уваги, дратівливість, порушення зору, слуху та координації рук і очей, а також тремтіння.

За даними клініки Клівленда, через 36 годин у безсонних людей у крові можуть підвищитися маркери запалення і навіть розвинутися гормональний дисбаланс і сповільнитися метаболізм.

Існує мало досліджень щодо того, що відбувається через 72 години без сну, але люди можуть впасти в тривогу, депресію, галюцинації.

Важливо розуміти, що людина не може компенсувати недосипання завтрашнім сном чи на вихідних. Відсутність сну накопичується. І на кожну втрачену годину сну для відновлення потрібно цілих вісім годин сну, заявляють експерти.