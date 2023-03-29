Сколько времени человек может жить без сна и как это влияет на организм

Мировой рекорд по наибольшему количеству времени без сна в 1963 году установил американец 17-летний Рэнди Гарднер. Он не спал 11 дней и 25 минут. В 1986 году Роберт Макдональд превзошел эти показатели и провел без сна 18 дней и почти 22 часа. Но за ним так пристально не следили, как за Гарднером.
Известно, что правильный режим сна является залогом здоровья. А что происходит с человеком, когда он не спит в течение длительного времени?
Об этом пишет сайт Live science.
Недостаточный сон может повысить риск некоторых заболеваний, включая диабет, болезни сердца, ожирение и депрессию. Эксперты говорят, что людям нужно 6-8 часов сна. Но часто люди, особенно студенты, проводят без сна 24 часа.
Когда кто-то проводит сутки без сна, его мозговая активность уже показывает сигналы о том, что он находится на грани сна и бодрствования, уверяет врач Орен Коэн, специалист по медицине сна.
Это называется вторжением в сон или микросоном. У людей, которые отказываются от сна, мозг невольно впадает в ненормальный сон, который может включать интервалы невнимательности или галлюцинации. В конце концов сон берет верх и человек засыпает.
Хронический отказ от сна настолько разрушителен, что исследовать его на людях неэтично, заявляют ученые. Отсутствие сна даже использовали как форму психологической пытки.
Есть люди с редкой наследственной болезнью - роковой семейной бессонницей. Эти пациенты имеют генетическую мутацию, которая влечет за собой накопление аномального белка в мозге и постепенно ухудшает сон.
Их организмы разрушаются, и они умирают, поскольку аномальный белок накапливается и повреждает клетки их мозга. Заболевание убивает большинство пациентов в среднем в течение 18 месяцев.
Исследование, проведенное в 1989 году на крысах, показало, что животные могли бодрствовать лишь от 11 до 32 дней, прежде чем это их убило.
Исследование на людях 2019 года, опубликованное в журнале Nature and Science of Sleep, показало, что бдительность участников была относительно нормальной до 16 часов бессонницы. Дальше - возрастала потеря внимания.
Исследование, проведенное в 2000 году, показало, что бодрствование в течение 24 часов снижает координацию рук и глаз наравне с содержанием алкоголя в крови 0,1%. Последствия 24-часового отказа от сна включали сокращение времени реакции, невнятную речь, нарушение принятия решений, ухудшение памяти и внимания, раздражительность, нарушение зрения, слуха и координации рук и глаз, а также дрожь.
По данным клиники Кливленда, через 36 часов без сна у людей в крови могут повыситься маркеры воспаления и даже развиться гормональный дисбаланс и замедлиться метаболизм.
Существует мало исследований относительно того, что происходит через 72 часа без сна, но люди могут впасть в тревогу, депрессию, галлюцинации.
Важно понимать, что человек не может компенсировать недосыпание завтрашним сном или на выходных. Отсутствие сна скапливается. И на каждый потерянный час сна для восстановления нужно целых восемь часов сна, заявляют эксперты.
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