Скифские золотые украшения и меч-акинак: на Запорожье показали артефакты из кургана "Мамай-Гора"

Удивительные находки обнаружили на территории местного курганного могильника "Мамай-Гора", после чего их отреставрировали специалисты Национального заповедника "Хортица".

Как отметила директор музея Алина Чернявская, представленные в экспозиции артефакты охватывают историю Нижнего Поднепровья в течение 8 тысяч лет - от Катакомбной и Ямной культур до эпохи раннего средневековья.

Скифский меч-акинак с золотым набалдашником (фото: suspilne.media)

По словам доктора исторических наук Геннадия Тощева, возле одного из погребений, предварительно, оруженосца, археологи обнаружили неповрежденную яму значительно больших размеров - но она была ограблена основания.

Скифские золотые украшения и меч-акинак (фото: suspilne.media)

"Там было найдено лишь одно острие стрелы. Можно только гадать, человеку которого ранга она принадлежала. У него были различные украшения. Но весь набор материала говорит о том, что это был юноша и достаточно молодой человек", - рассказал ученый.

Также специалист описал еще одна редкую находку - почти не поврежденную глиняную амфору, изготовленную в причерноморских колониях Древней Греции в период от VII до V до н.э.

Древняя глиняная амфора (фото: suspilne.media)