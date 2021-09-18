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Скіфські золоті прикраси і меч-акінак: на Запоріжжі показали артефакти з кургану "Мамай-Гора"

Автор: Володимир Костирін

У Кам'янсько-Дніпровському історико-археологічному музеї представили оновлену скіфську колекцію, яку доповнили знайдені артефакти, коштовності, зброя, що датуються VII-VI століттями до нашої ери - в цей період відбувалося освоєння скіфами Великого Степу.

Про це передає "Суспільне".

Дивовижні знахідки виявили на території місцевого курганного могильника "Мамай-Гора", після чого їх відреставрували фахівці Національного заповідника "Хортиця".

Як зазначила директор музею Аліна Чернявська, представлені в експозиції артефакти охоплюють історію нижнього Подніпров'я протягом 8 тисяч років - від Катакомбної та Ямної культур до епохи раннього середньовіччя.

Скіфський меч-акінак з золотим набалдашником (фото: suspilne.media)

За словами доктора історичних наук Геннадія Тощева, біля одного з поховань, попередньо, зброєносця, археологи виявили неушкоджену яму значно більших розмірів - але вона була пограбована.

Скіфські золоті прикраси і меч-акінак (фото: suspilne.media)

"Там було знайдено лише одне вістря стріли. Можна тільки гадати, людині якого рангу вона належала. У нього були різноманітні прикраси. Але весь набір матеріалу говорить про те, що це був юнак і досить молодий юнак", - розповів науковець.

Також фахівець описав ще одну рідкісну знахідку - майже не пошкоджену глиняну амфору, виготовлену в причорноморських колоніях Стародавньої Греції в період від VII до V до н. е.

Стародавня глиняна амфора (фото: suspilne.media)

Раніше повідомлялося про те, що нове дослідження про скіфів в Україні перевернуло уявлення про стародавній народ.

Також ми писали про те, що на Хортиці виявили унікальне поховання скіфського воїна, і з'явилося фото і відео розкопок.

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Хортица