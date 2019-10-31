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Мечты воплотятся в жизнь: астролог назвал главных счастливчиков 2020 года

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 06:29
Мечты воплотятся в жизнь: астролог назвал главных счастливчиков 2020 года
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Для некоторых знаков Зодиака наступающий 2020 год принесет приятные бонусы - детально в гороскопе Павла Глобы

Гороскоп 2020 расскажет о знаках Зодиака, для которых наступающий 2020 год будет наполнен приятными сюрпризами и осуществлением самых заветных желаний. Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые станут везунчиками в новом году.

Овны

Овны встретят новый год в полной боевой готовности. Они сразу же примутся за активные действия. Астролог советует найти наставника, который сможет направить вашу бьющую через край энергию в правильное русло. 2020 год отличное время для осуществления давно задуманного - от смены места работы, переезда и до начала семейной жизни.

Близнецы

Глоба обещает представителям этого знака легкий год. Астролог рекомендует первое полугодие посвятить реализации своих амбиций и глобальных планов. А летом в жизни Близнецов может произойти долгожданное событие - это может быть свадьба, рождение ребенка или же выгодное предложение на работе.

Мечты воплотятся в жизнь: астролог назвал главных счастливчиков 2020 года

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Скорпионы

Скорпионы в 2020 году добьются высот благодаря ресурсам, вложенным в любимое дело. Они смогут собрать плоды своей работы и поймут, что время было потрачено не зря. Астролог рекомендует не останавливаться, именно движение в верном направлении - залог успеха Скорпионов в 2020 году.

Рыбы

В новом году Рыбы с легкостью будут справляться со всеми трудностями, которые уготовала им жизнь. Такое невероятное везение, вызванное душевным комфортом, приведет к недоумению окружающих и репутации баловня судьбы. Поэтому представителям знака стоит остерегаться завистников и не забывать делиться полученным от жизни с другими.

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