Сказал, что ему нужна помощь: в киевской больнице задержали вора (фото)
В Киеве на территории больницы скорой помощи задержали вора. Муж сказал, что ему нужна помощь, однако это оказалось ложью.
Об этом сообщает муниципальная варта Киева.
Так, событие произошло 30 июля.
Придя в больницу мужчина заявил, что ему нужна срочная медицинская помощь. После осмотра оказалось, что вор соврал.
Также впоследствии обнаружили, что мужчина похитил мобильный телефон, деньги у медсестры и кошелек с документами у пациента.
Вора задержали бойцы муниципальной охраны. Кроме того, выяснилось, что грабителем оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
"Пострадавшие от заявлений отказались. Поэтому запомните это лицо", говорится в сообщении.
Мужчину передали в полицию.
Фото: вор обокрал пациентов в Киеве (facebook.com/MunicipalnaVarta)
В комментариях пользователи пишут, что вора нужно было посадить.
- Молодцы, что отказались, пусть ворует дальше. Может уже не просто воровать будет, а на разбой пойдет. Главное, что пострадавшим вещи их вернули и они не имеют для себя геморроя бегать по полициям;
- Жаль, что он остался на свободе;
- Если отказались от заявлений - значит пусть вернут вору его "добычу". У них же нет претензий?;
- Он снова пойдет воровать.
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