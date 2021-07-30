Сказал, что ему нужна помощь: в киевской больнице задержали вора (фото)

В Киеве на территории больницы скорой помощи задержали вора. Муж сказал, что ему нужна помощь, однако это оказалось ложью.

Об этом сообщает муниципальная варта Киева.

Так, событие произошло 30 июля.

Придя в больницу мужчина заявил, что ему нужна срочная медицинская помощь. После осмотра оказалось, что вор соврал.

Также впоследствии обнаружили, что мужчина похитил мобильный телефон, деньги у медсестры и кошелек с документами у пациента.

Вора задержали бойцы муниципальной охраны. Кроме того, выяснилось, что грабителем оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

"Пострадавшие от заявлений отказались. Поэтому запомните это лицо", говорится в сообщении.

Мужчину передали в полицию.

Фото: вор обокрал пациентов в Киеве (facebook.com/MunicipalnaVarta)

В комментариях пользователи пишут, что вора нужно было посадить.