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Сказал, что ему нужна помощь: в киевской больнице задержали вора (фото)

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Київ , Пятница 30 июля 2021 14:55
Сказал, что ему нужна помощь: в киевской больнице задержали вора (фото) Фото: мужчина обокрал пациентов в Киеве (facebook.com/MunicipalnaVarta)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на территории больницы скорой помощи задержали вора. Муж сказал, что ему нужна помощь, однако это оказалось ложью.

Об этом сообщает муниципальная варта Киева.

Так, событие произошло 30 июля.

Придя в больницу мужчина заявил, что ему нужна срочная медицинская помощь. После осмотра оказалось, что вор соврал.

Также впоследствии обнаружили, что мужчина похитил мобильный телефон, деньги у медсестры и кошелек с документами у пациента.

Вора задержали бойцы муниципальной охраны. Кроме того, выяснилось, что грабителем оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

"Пострадавшие от заявлений отказались. Поэтому запомните это лицо", говорится в сообщении.

Мужчину передали в полицию.

Сказал, что ему нужна помощь: в киевской больнице задержали вора (фото)Сказал, что ему нужна помощь: в киевской больнице задержали вора (фото)Сказал, что ему нужна помощь: в киевской больнице задержали вора (фото)Сказал, что ему нужна помощь: в киевской больнице задержали вора (фото)Фото: вор обокрал пациентов в Киеве (facebook.com/MunicipalnaVarta)

В комментариях пользователи пишут, что вора нужно было посадить.

  • Молодцы, что отказались, пусть ворует дальше. Может уже не просто воровать будет, а на разбой пойдет. Главное, что пострадавшим вещи их вернули и они не имеют для себя геморроя бегать по полициям;
  • Жаль, что он остался на свободе;
  • Если отказались от заявлений - значит пусть вернут вору его "добычу". У них же нет претензий?;
  • Он снова пойдет воровать.

Ранее мы сообщали, что в Одессе маленький ром воровал товар, пока его мама отвлекала продавщицу.

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