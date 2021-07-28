Семейный бизнес: в Одессе маленький ром воровал товар, пока его мама отвлекала продавщицу (видео)
Коллаж РБК-Украина: в Одессе ромы обокрали магазин
В Одессе камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок ворует товар в магазине, пока мама отвлекает продавца.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Хуе**я Одесса".
Так, вчера, 27 июля, в одном из местных магазинов мальчик ромской национальности обокрал магазин. В этот момент его мама отвлекала продавца и помогала сыну совершать преступление.
Они похитили 1 блок зажигалок, 2 пачки сигарет и 600 грн. при размене 1000 поддельной купюры.
В комментариях пользователи пишут, что нужно быть бдительными, когда в магазин заходят ромы.
- Видел их недавно;
- Парень из привоза, я его видел там;
- Какой ужас, с детства учат обворовывать;
- Их нельзя пускать в магазины;
- А другая продавщица по телефону говорит;
- Не понимают, что при виде цыган, нужно следить;
- От них нужно держаться как можно дальше.
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