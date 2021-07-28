Семейный бизнес: в Одессе маленький ром воровал товар, пока его мама отвлекала продавщицу (видео)

В Одессе камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок ворует товар в магазине, пока мама отвлекает продавца.

Так, вчера, 27 июля, в одном из местных магазинов мальчик ромской национальности обокрал магазин. В этот момент его мама отвлекала продавца и помогала сыну совершать преступление.

Они похитили 1 блок зажигалок, 2 пачки сигарет и 600 грн. при размене 1000 поддельной купюры.

В комментариях пользователи пишут, что нужно быть бдительными, когда в магазин заходят ромы.