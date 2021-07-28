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Семейный бизнес: в Одессе маленький ром воровал товар, пока его мама отвлекала продавщицу (видео)

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Одесса, Среда 28 июля 2021 15:56
Семейный бизнес: в Одессе маленький ром воровал товар, пока его мама отвлекала продавщицу (видео) Коллаж РБК-Украина: в Одессе ромы обокрали магазин
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок ворует товар в магазине, пока мама отвлекает продавца.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Хуе**я Одесса".

Так, вчера, 27 июля, в одном из местных магазинов мальчик ромской национальности обокрал магазин. В этот момент его мама отвлекала продавца и помогала сыну совершать преступление.

Они похитили 1 блок зажигалок, 2 пачки сигарет и 600 грн. при размене 1000 поддельной купюры.

В комментариях пользователи пишут, что нужно быть бдительными, когда в магазин заходят ромы.

  • Видел их недавно;
  • Парень из привоза, я его видел там;
  • Какой ужас, с детства учат обворовывать;
  • Их нельзя пускать в магазины;
  • А другая продавщица по телефону говорит;
  • Не понимают, что при виде цыган, нужно следить;
  • От них нужно держаться как можно дальше.

Ранее мы сообщали, что в Киеве начался сезон квартирных краж.

Также во Львове среди детей подростков появился опасный Тікток. А именно, дети воруют колпачки с автомобильных колес и щеголяют ими в сети.

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кража ромы
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