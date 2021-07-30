Сказав, що йому потрібна допомога: в київській лікарні затримали злодія (фото)
У Києві на території лікарні швидкої допомоги затримали крадія. Чоловік сказав, що йому потрібна допомога, однак це виявилось брехнею.
Про це повідомляє муніципальна варта Києва.
Так, подія сталася 30 липня.
Прийшовши до лікарні чоловік заявив, що йому потрібна термінова медична допомога. Після огляду виявилось, що крадій збрехав.
Також згодом виявили, що чоловік викрав мобільний телефон, гроші у медсестри та гаманець з документами у пацієнта.
Крадія затримали бійці муніципальної охорони. Окрім того, з'ясувалось, що грабіжником виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини.
"Потерпілі від заяв відмовились. Тому запам'ятайте це обличчя", йдеться у повідомленні.
Чоловіка передали до поліції.
Фото: злодій обікрав пацієнтів у Києві (facebook.com/MunicipalnaVarta)
У коментарях користувачі пишуть, що злодія потрібно було ув'язнити.
- Молодці, що відмовились, хай краде далі. Може вже не просто красти буде, а на розбій піде. Головне, що потерпілим речі їх повернули і вони не мають для себе геморою бігати по поліціях;
- Шкода, що він залишився на волі;
- Якщо відмовились від заяв - значить хай повернуть крадію його "здобич". У них же немає претензій?;
- Він знову піде красти.
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