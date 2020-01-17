Скарлатина в Украине: какие симптомы сигнализируют о начале заболевания

В Украине кроме традиционных обострений острых респираторных заболеваний и гриппа в этом году отмечается также циркуляция еще одного серьезного заболевания – скарлатины. Медики акцентируют, что ранняя диагностика скарлатины поможет избежать развития осложнений.

Скарлатина – это острое инфекционное заболевание, которые вызывается ß-гемолитическим стрептококком группы А. Чаще всего скарлатиной болеют дети, но этот опасный недуг также поражает и взрослых.

Симптомы скарлатины

Для этого заболевания характерно острое начало болезни, которое проявляется в ярко выраженной интоксикации организма, повышении температуры, сильные боли в горле, особенно при глотании. К второстепенным признакам относят: головную боль, общую слабость, рвоту, сухость кожи.

Появление сыпи может появится не сразу, а на второй или третий день заболевания. Она концентрируется на сгибательных поверхностях конечностей, естественных складках, передней и боковой части шеи, боковой поверхности туловища и животе.

На языке больного появляется белый налет, который постепенно исчезает через 3-5 дней, а язык приобретает ярко-малиновый цвет с набухшими сосочками.

Как передается скарлатина

Болезнь передается в большинстве случае воздушно-капельным путем, как и большинство вирусов. Однако не редкими бывают случаи, когда скарлатина передавалась контактно-бытовым путем, через игрушки или еду.

Как лечат скарлатину

Как правило, при скарлатине госпитализация необязательно и больной может находиться дома. Он должен соблюдать постельный режим и все рекомендации врача. Пациенту в обязательном порядке назначаются антибиотики. Если болезнь протекает тяжело, с осложнениями, то по эпидемическим показаниям рекомендуется госпитализация.

Для того, чтобы облегчить состояние больного, врачи рекомендуют полоскать ротовую полость и использовать препараты, которые снимают зуд в местах высыпания.

Как уберечь себя и ребенка от скарлатины

Прививки от этого заболевания нет, но после того, как человек переболеет – у него вырабатывается иммунитет. Специфической профилактики от скарлатины нет, но так как это инфекционное заболевание, медики рекомендуют почаще проветривать помещение, гулять на свежем воздухе, избегать контактов с больными людьми и мыть руки после улицы и перед едой.