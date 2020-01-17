Скарлатина в Україні: які симптоми сигналізують про початок захворювання

В Україні крім традиційних загострень гострих респіраторних захворювань і грипу у цьому році відзначається також циркуляція ще одного серйозного захворювання – скарлатини. Медики акцентують, що рання діагностика скарлатини допоможе уникнути розвитку ускладнень.

Скарлатина – це гостре інфекційне захворювання, що викликається гемолітичним стрептококом групи А. Найчастіше скарлатину хворіють діти, але ця небезпечна недуга також вражає і дорослих.

Симптоми скарлатини

Для цього захворювання характерно гострий початок хвороби, який проявляється в яскраво вираженій інтоксикації організму, підвищенні температури, сильних болях в горлі, особливо при ковтанні. До другорядних ознак відносять: головний біль, загальну слабкість, блювоту, сухість шкіри.

Поява висипки може з'явиться не одразу, а на другий чи третій день захворювання. Вона концентрується на згинальних поверхнях кінцівок, природних складках, передньої та бічної частини шиї, бічній поверхні тулуба і животі.

На язику хворого з'являється білий наліт, який поступово зникає через 3-5 днів, а мова набуває яскраво-малиновий колір з набряклими сосочками.

Як передається скарлатина

Хвороба передається в більшості випадку повітря крапельним шляхом, як і більшість вірусів. Однак не рідкими є випадки, коли скарлатина передавалася контактно-побутовим шляхом, через іграшки або їжу.

Як лікують скарлатину

Як правило, при скарлатині госпіталізація необов'язкова і хворий може перебувати вдома. Він повинен дотримуватися постільного режиму і всіх рекомендацій лікаря. Пацієнту в обов'язковому порядку призначаються антибіотики. Якщо хвороба протікає важко, з ускладненнями, то за епідемічними показаннями рекомендується госпіталізація.

Для того, щоб полегшити стан хворого, лікарі рекомендують полоскати ротову порожнину і використовувати препарати, які знімають свербіж у місцях висипання.

Як вберегти себе і дитину від скарлатини

Щеплення від цього захворювання немає, але після того, як людина перехворіє – у нього виробляється імунітет. Специфічної профілактики скарлатини немає, але через те, що це інфекційне захворювання, медики рекомендують якомога частіше провітрювати приміщення, гуляти на свіжому повітрі, уникати контактів з хворими людьми та мити руки після вулиці та перед їдою.