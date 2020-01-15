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Новая вирусная пневмония: симптомы опасного заболевания

STYLERЖизнь    15.01.2020 - 15:13
Новая вирусная пневмония: симптомы опасного заболевания
В Украине бушует опасный вирус (Коллаж РБК-Украина)

Медики считают, что об эпидемии говорить пока рано

В Украине активизировалось новое вирусное заболевание – пневмония. Она развивается очень стремительно и приводит к фатальным последствиям. В Тернополе переполнены больницы и три пациента скончались.

Как сообщают врачи Тернополя, эпидемии в городе нет и количество пациентов с пневмонией не превышает подобные цифры в прошлом эпидсезоне. Начальник управления охраны здоровья и медицинского обеспечения Тернопольского горсовета Василия Данчак рассказал в комментарии для "Тернопіль. Наживо", что ситуация стабильна и под контролем.

"Если будет обнаружена опасная для здоровья тернопольчан тенденция, оперативный штаб подготовит рекомендации по введению карантина в учебных и детских заведениях города", - рассказал Дубчак.

По словам заведующей терапевтического отделения больницы Александры Хайко, с пневмонией в стационаре на данный момент находится 32 пациента, двое – в реанимации.

Врачи уточнили, что основная причина развития пневмонии – это самолечение и несвоевременное обращение к врачу, а у пациентов, которые умерли, не было диагностировано ни гриппа, ни вирусной патологии.

В Украине бушует опасный вирус

Одновременно с этим врачи-инфекционисты обеспокоены новым вирусом, который распространился в Китае и привел к летальным исходам. Как рассказал врач-эпидемиолог Анатолий Анчишкин, в Китае свирепствует коронавирус nCoV.

Этот штамм представляет собой большое семейство вирусов, которые вызывают заболевания, начиная от обычной простуды и заканчивая тяжелыми острыми респираторными синдромами. Ранее этот коронавирус не был идентифицирован у людей. Передается он между животными и человеком.

Основные симптомы:

  • респираторные симптомы
  • лихорадка
  • кашель
  • затрудненное дыхание

В тяжелых случаях этот вирус вызывает пневмонию, острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть.

На данный момент нет информации о том, что новый вирус из Китая уже добрался до Украины.

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