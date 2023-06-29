Скарбниця кальцію та магнію. Цей напій слід пити для вічної молодості

Чому люди похилого віку повинні вживати молочні продукти

Дослідження харчових звичок і звичок людей похилого віку показують, що в їхньому меню відсутні цінні інгредієнти для хорошого самопочуття, у тому числі: кальцій магній білки вітаміни групи В (особливо В2, В5 і В12) Вітамін D.

Ці та інші інгредієнти містяться у молоці та продуктах його переробки.

Який напій потрібно пити після 60 років

Кисле молоко - є скарбницею необхідних організму магнію, кальцію, калію, а також вітамінів А, вітамінів групи В, вітамінів D та К.

Тому склянка цього напою буде чудовим низькокалорійним доповненням до вечері.

Крім того, таку кисломолочку можна пити й людям з непереносимістю лактози, а низький глікемічний індекс означає, що тим, хто має підвищений рівень цукру, її не обов'язково виключати.

Завдяки високому вмісту кальцію кисле молоко зміцнює суглоби та кістки. Завдяки цій властивості його рекомендують не лише людям похилого віку, а й вагітним, для правильного розвитку плода.

Цей напій найбільш відомий своєю відмінною підтримкою травлення. Він також запобігає запорам і метеоризму, тому буде відмінним доповненням до зеленої квасолі або бобів.

Він також допомагає знизити рівень "поганого" холестерину та запобігає розвитку серцево-судинних захворювань та виразок, підтримує гормональний баланс у рівновазі та знімає почуття стресу, що важливо не тільки для людей похилого віку.

Ферментоване молоко також заспокоює запалення в кишечнику та шкірі, а також зміцнює волосся та нігті.