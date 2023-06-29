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Сокровищница кальция и магния. Этот напиток нужно пить для вечной молодости

Фото: Какой напиток нужно пить для здоровья и молодости (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В пожилом возрасте очень часто снижается аппетит и потребность в калориях. Многие зрелые люди также жалуются на вкус еды, ведь с годами он существенно меняется. Но есть один напиток, которій в зрелом возрасте нужно пить по стакану в день.

Что именно поможет укрепить иммунитет и придаст молодость, рассказали в польском издании Przyslijprzepis.

Почему пожилые люди должны употреблять молочные продукты

Исследования пищевых привычек и привычек пожилых людей показывают, что в их меню отсутствуют ценные ингредиенты для хорошего самочувствия, в том числе: кальций магний белки витамины группы В (особенно В2, В5 и В12) Витамин D.

Эти и другие ингредиенты содержатся в молоке и продуктах его переработки.

Какой напиток нужно пить после 60 лет

Кислое молоко - является сокровищницей необходимых организму магния, кальция, калия, а также витаминов А, витаминов группы В, витаминов D и К.

Поэтому стакан этого напитка будет низкокалорийным дополнением к ужину.

Кроме того, такую ​​кисломолочку можно пить и людям с непереносимостью лактозы, а низкий гликемический индекс означает, что тем, у кого повышен уровень сахара, ее не обязательно исключать.

Благодаря высокому содержанию кальция кислое молоко укрепляет суставы и кости. Благодаря этому свойству его рекомендуют не только пожилым людям, но и беременным, для правильного развития плода.

Этот напиток наиболее известен своей отличной пищеварительной поддержкой. Он также предотвращает запоры и метеоризм, поэтому будет отличным дополнением к зеленой фасоли или бобам.

Он также помогает снизить уровень "плохого" холестерина и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и язв, поддерживает гормональный баланс в равновесии и снимает чувство стресса, что важно не только для пожилых людей.

Ферментированное молоко также успокаивает воспаления в кишечнике и коже, а также укрепляет волосы и ногти.

Читайте также, каким напитком нельзя запивать ужин.

Кроме того, мы писали, какие продукты категорически нельзя есть после 40 лет.

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