Скарбниця білка та кальцію! Цей сир потрібно їсти всім після 60-ти

Який сир дуже корисний після 60 років

Болючі суглоби, болі в спині або високий кров'яний тиск з віком починають доставляти незручності.

Однак, багато з цих захворювань можна полегшити за допомогою правильного харчування та підтримки організму, забезпечуючи його інгредієнтами, необхідними для кращого функціонування.

Для здоровішого та усвідомленого харчування після 60 років варто звернути увагу на козячий сир. Відрізняється цікавим смаком, незвичайним ароматом і досить розсипчастою консистенцією.

Це багате джерело кальцію та білка, які необхідні для підтримки здорових кісток.

Чи корисний козячий сир?

Фахівці запевняють, що козячий сир необхідний у меню людей з гіпертонією чи діабетом, вегетаріанців та людей похилого віку. Він знижує рівень "поганого" холестерину ЛПНГ та знижує ризик серцевого нападу або серцево-судинних захворювань.

Козячий сир також містить значно менше лактози, ніж сири з коров'ячого молока, тому вони є ідеальною білковою добавкою для людей, які страждають на непереносимість лактози.

Поживні речовини козиного сиру

Козячий сир – це джерело багатьох цінних поживних речовин, які дуже впливають на наш організм. Це, серед іншого:

кальцій

марганець

селен

залізо

вітаміни D, A, K, B та E

калій

фосфор

магній

вітаміни групи В (малі кількості).

Цікаво, що є кілька видів козячого сиру. Вони різняться як у твердості, і за змістом певних поживних речовин. Є як козячі сири з пліснявою, так і види, що нагадують м'який коров'ячий сир. Вони легко плавляться, тому можуть бути інгредієнтом багатьох соусів.