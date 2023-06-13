Сокровищница белка и кальция! Этот сыр нужно есть всем после 60-ти

Какой сыр очень полезен после 60 лет

Болезненные суставы, боли в спине или высокое кровяное давление с возрастом начинают доставлять неудобства.

Тем не менее, многие из этих заболеваний можно облегчить с помощью правильного питания и поддержки организма, снабжая его ингредиентами, необходимыми для лучшего функционирования.

Для более здорового и осознанного питания после 60 лет стоит обратить внимание на козий сыр. Отличается интересным вкусом, необычным ароматом и достаточно рассыпчатой ​​консистенцией.

Это богатый источник кальция и белка, которые необходимы для поддержания здоровых костей.

Полезен ли козий сыр?

Специалисты уверяют, что козий сыр исключительно хорош в меню людей с гипертонией или диабетом, вегетарианцев и пожилых людей. Он снижает уровень "плохого" холестерина ЛПНП и снижает риск сердечного приступа или сердечно-сосудистых заболеваний.

Козий сыр также содержит значительно меньше лактозы, чем сыры из коровьего молока, поэтому они являются идеальной белковой добавкой для людей, страдающих непереносимостью лактозы.

Питательные вещества козьего сыра

Козий сыр - это кладезь многих ценных питательных веществ, которые оказывают большое влияние на наш организм. Это, среди прочего:

кальций

марганец

селен

железо

витамины D, A, K, B и E

калий

фосфор

магний

витамины группы В (небольшие количества)

Интересно, что существует несколько видов козьего сыра. Они различаются как по твердости, так и по содержанию определенных питательных веществ. Есть как козьи сыры с плесенью, так и виды, напоминающие мягкий коровий творог. Они легко тают, поэтому могут быть ингредиентом многих соусов.