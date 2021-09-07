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Скандальный украинский боксер заявил, что не любит украинцев: "нищие в душе"

Новина українською →
Вторник 07 сентября 2021 21:14
Скандальный украинский боксер заявил, что не любит украинцев: "нищие в душе" Иван Деркач высказался об украинском народе (фото: instagram.com/ivan_redkach)
Автор: Тетяна Самарук

Скандальный украинский боксер Иван Редкач признался поклонникам в соцсети, что не любит людей, которые живут в Украине.

Об этом он ответил на вопросы от фаната в Stories на свои странице в Instagram.

Так, 35-летний Иван Редкач живет и тренируется в США, там он готовится к поединкам. Боксер ответил на вопросы фанатов в Instagram. Иван в одном из них признался в любви к Украине.

Однако он не любит людей, которые здесь живут. Он назвал украинцев нищими, которые не имеют никакой мотивации в жизни.

"Очень Люблю Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе", - написал он.

Скандальный украинский боксер заявил, что не любит украинцев: &quot;нищие в душе&quot;

Боксер Редкач назвал земляков нищими (фото: instagram.com/ivan_redkach)

Кроме того, через некоторое время из-за бурной волны огласки спортсмен сказал, что любит Украину, но все равно большинство граждан обозвал "стадом баранов".

"Люблю Украину, там еще остались адекватные люди, у кого есть свое мнение и свое Я, а большинство, как стадо баранов", - пишет он.

Скандальный украинский боксер заявил, что не любит украинцев: &quot;нищие в душе&quot;

Ранее мы сообщали, что украинский боксер Редкач показал, как заработал на проигрыше Ломаченко. Выигранные деньги Редкач показал на видео в своем Instagram.

Также Иван Редкач в США нарушил карантин и сбежал от "копов".

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Иван Редкач Бокс
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