Скандальний український боксер заявив, що не любить українців: "жебраки в душі"

Скандальний український боксер Іван Редкач зізнався прихильникам у соцмережі, що не любить людей, які мешкають в Україні.

Про це він відповів на запитання від фаната у Stories на свої сторінці в Instagram .

Так, 35-річний Іван Редкач живе та тренується у США, там він готується до поєдинків. Боксер відповів на запитання фанатів в Instagram. Іван в одному з них зізнався у любові до України.

Однак він не любить людей, які тут живуть. Він назвав українців жебраками, які не мають жодної мотивації у житті.

"Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", - написав він.

Боксер Редкач назвав земляків жебраками (фото: instagram.com/ivan_redkach)

Окрім того, через деякий час через бурхливу хвилю розголосу спортсмен сказав, що любить Україну, але все одно більшість громадян обізвав "стадом баранів".

"Люблю Україну, там ще залишилися адекватні люди, у кого є своя думка і своє Я, а більшість, як стадо баранів", - пише він.