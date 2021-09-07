Скандальний український боксер заявив, що не любить українців: "жебраки в душі"
Скандальний український боксер Іван Редкач зізнався прихильникам у соцмережі, що не любить людей, які мешкають в Україні.
Про це він відповів на запитання від фаната у Stories на свої сторінці в Instagram.
Так, 35-річний Іван Редкач живе та тренується у США, там він готується до поєдинків. Боксер відповів на запитання фанатів в Instagram. Іван в одному з них зізнався у любові до України.
Однак він не любить людей, які тут живуть. Він назвав українців жебраками, які не мають жодної мотивації у житті.
"Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", - написав він.
Боксер Редкач назвав земляків жебраками (фото: instagram.com/ivan_redkach)
Окрім того, через деякий час через бурхливу хвилю розголосу спортсмен сказав, що любить Україну, але все одно більшість громадян обізвав "стадом баранів".
"Люблю Україну, там ще залишилися адекватні люди, у кого є своя думка і своє Я, а більшість, як стадо баранів", - пише він.
Раніше ми повідомляли, що український боксер Редкач показав, як заробив на програші Ломаченко. Виграні гроші Редкач показав на відео у своєму Instagram, а також подякував Теофімо Лопесу за перемогу.
Також Іван Редкач в США порушив карантин і втік від "копів".