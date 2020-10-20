Украинский боксер показал, как заработал на проигрыше Ломаченко: спасибо Лопесу (видео)

Теофимо Лопес после боя с Василием Ломаченко (фото: twitter.com/trboxing)

Боксер, который выиграл крупную сумму, ранее не делал ставок

Украинский боксер Иван Редкач, который часто подначивает своих коллег по цеху, заработал крупную сумму на спортивных ставках. Спортсмен поставил на проигрыш Василия Ломаченко и озолотился. Выигранные деньги Редкач показал на видео в своем Instagram, а также поблагодарил Теофимо Лопеса за победу.

В бою за пояс WBO в легком весе победу одержал 23-летний американский боксер Теофимо Лопес, который стал абсолютным чемпионом, собрав 4 пояса. Для Ломаченко этот бой стал вторым поражением в его карьере. По этому поводу боксер Иван Редкач ранее также шутил яркой фотожабой в соцсетях.

Теперь спортсмен опубликовал видео с пачками денег, которые он получил благодаря выигрышу Лопеса.

"Я никогда не делал подобных ставок на бокс ни на один матч, но 17 октября мне очень захотелось поставить эти деньги. Я собираюсь потратить их на экипировку молодым бойцам спортивной школы-интерната БВУФК, где я начинал свою боксерскую карьеру. Всем хорошего настроения! Спасибо за хороший бой, Теофимо", - написал Редкач.

Редкач поставил на победу Лопеса 25 тысяч долларов. Коэффициент букмекеров на успех американца составлял от 3 до 5.

Напомним, что ранее мы рассказывали, кто сможет побороться за пояс, который потерял Ломаченко. Еще один украинский боксер сможет стать его обладателем.

Ранее мы писали, что Усик прокомментировал поражение Ломаченко стихами.