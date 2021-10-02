Скандальный нападающий киевского "Динамо" купил Ferrari за полмиллиона евро

Он заявил, что это новая машина футболиста, и отметил нападающего "Динамо" и сборной Люксембурга в своем посте.

Ferrari 812 Superfast (фото: twitter.com/kev061989)

Отметим, что Родригес во время игры за бело-синих часто попадал в скандальные истории.

На одной из первых тренировок в Киеве он подрался с игроком "Динамо" Виталием Буяльским. Во время игры с донецким "Шахтером" у спортсмена был конфликт с главным тренером Алексеем Михайличенко.

Также у него была драка с партнером по команде Анте Кулушичем, после чего у хорватского футболиста в углу глаза появилась приличная ссадина.

Аренда с "Труа" по контракту рассчитана до июня 2022 года, после этого французский клуб будет обязан выкупить полноценный контракт Родригеса.