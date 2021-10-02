Скандальний нападник київського "Динамо" купив Ferrari за півмільйона євро

Жерсон Родрігес, який на початку вересня з київського "Динамо" перейшов на правах оренди у французький "Труа", купив Ferrari. Фахівці кажуть, що вартість елітного спорткара може доходити до 500 тисяч євро.
Фото нового Ferrari 812 Superfast опублікував користувач Twitter під ніком kev0689.
Він заявив, що це нова машина футболіста, і тегнув нападника "Динамо" і збірної Люксембургу у своєму пості.
Ferrari 812 Superfast (фото: twitter.com/kev061989)
Зазначимо, що Родрігес під час гри за біло-синіх часто потрапляв у скандальні історії.
На одному з перших тренувань у Києві він побився з гравцем "Динамо" Віталієм Буяльським. Під час гри з донецьким "Шахтарем" у спортсмена був конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком.
Також у нього була бійка з партнером по команді Анте Кулушичем, після чого у хорватського футболіста в кутку ока з'явилося пристойне садно.
Оренда з "Труа" за контрактом розрахована до червня 2022 року, після цього французький клуб буде зобов'язаний викупити повноцінний контракт Родрігеса.
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