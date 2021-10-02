Скандальний нападник київського "Динамо" купив Ferrari за півмільйона євро

Він заявив, що це нова машина футболіста, і тегнув нападника "Динамо" і збірної Люксембургу у своєму пості.

Ferrari 812 Superfast (фото: twitter.com/kev061989)

Зазначимо, що Родрігес під час гри за біло-синіх часто потрапляв у скандальні історії.

На одному з перших тренувань у Києві він побився з гравцем "Динамо" Віталієм Буяльським. Під час гри з донецьким "Шахтарем" у спортсмена був конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком.

Також у нього була бійка з партнером по команді Анте Кулушичем, після чого у хорватського футболіста в кутку ока з'явилося пристойне садно.

Оренда з "Труа" за контрактом розрахована до червня 2022 року, після цього французький клуб буде зобов'язаний викупити повноцінний контракт Родрігеса.