Скандальный начальник ГУНП прокомментировал видео, возмутившее Зеленского

Начальник ГУНП в Днепропетровской области, генерал Виталий Глуховеря ответил Президенту Укарины Владимиру Зеленскому на вопрос о конфликте с патрульными. Видео, вызвавшее возмущение Президента, получило широкую огласку среди общественности. Глуховеря решил прокомментировать свое поведение в микроблоге в Facebook.

Виталий Глуховеря, увольнения которого требует Владимир Зеленский, заявил о готовности дать необходимую информацию для проведения расследования его поведения.

"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента", - написал генерал.

Затем полицейский начальник принялся оправдываться.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации!" - заявил Глуховеря.

Глуховеря ответил Зеленскому за свое поведение с патрульными – все детали (скриншот: facebook.com/Vitaliy.Glukhoverya)

Напомним, что ранее ГБР начало расследование из-за задержания патрульных в Днепре.

До этого РБК-Украина сообщало, что в Днепре КОРД задержал патрульных за остановку автомобиля начальника полиции.