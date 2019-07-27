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Зеленский требует уволить главу полиции Днепропетровской области

Новости » Политика    27.07.2019 - 16:03
Зеленский требует уволить главу полиции Днепропетровской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Глава государства отреагировал на видео с задержанием патрульных в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием уволить руководителя управления полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю после инцидента с задержанием патрульных. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

Так, глава государства призвал руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубу обеспечить прозрачное расследование инцидента с задержанием патрульных спецподразделением КОРД. Также Зеленский обратился к Авакову с требованием уволить Глуховерю с занимаемой должности.

"Я требую от министра внутренних дел господина Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - говорится в заявлении.

Зеленский требует уволить главу полиции Днепропетровской области

 

Корд заарештував копів за те, що вони зупинили авто начальника ГУНП Дніпропетровської області Віталія Глуховеря Від громадян України намагалися приховати справжнє призначення #КОРД-у. Виявляється, що цей спецпідрозділ потрібен у ситуаціях, коли «жалкій копчік» намагається діяти по закону проти інтересів великих чинушних начальників, а авто (#Range #Rover #AE8615EO) належить генералу. А патрульний - справді молодець. Побільше б таких. Патрульна поліція України, респект за цього бійця

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Новости Украины Владимир ЗеленскийФК Днепрпатрульная службаКОРДЗадержание
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