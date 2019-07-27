Зеленский требует уволить главу полиции Днепропетровской области

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Глава государства отреагировал на видео с задержанием патрульных в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием уволить руководителя управления полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю после инцидента с задержанием патрульных. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

Так, глава государства призвал руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубу обеспечить прозрачное расследование инцидента с задержанием патрульных спецподразделением КОРД. Также Зеленский обратился к Авакову с требованием уволить Глуховерю с занимаемой должности.

"Я требую от министра внутренних дел господина Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - говорится в заявлении.