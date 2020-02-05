Скандальный министр образования времен Януковича засветился в Крыму

Дмитрий Табачник (фото: коллаж РБК-Украина)

В аннексированном Крыму заметили бывшего министра образования Дмитрия Табачника

Дмитрий Табачник появился в аннексированном Россией Крыму. Экс-министра образования Украины времен Януковича заметили в среду, 5 февраля, возле здания налоговой службы в Симферополе.

Журналисты пытались связаться с Табачником, но его украинские мобильные номера были не рабочими. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Дмитрий Табачник в Крыму (фото: krymr.com)

Стоит отметить, что в 2015 году СБУ объявила Табачника в розыск. При этом Табачник исчез 8 июня 2015 года. Тогда ему инкриминировали присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, что в США не пустили российского джазового музыканта Игоря Бутмана, который поддержал аннексию Крыма. Он должен был выступить в Чикаго. Перед концертом Бутмана в Нью-Йорке собрались активисты организации Arts Against Aggression и устроили акцию протеста.

Ранее сообщалось о том, что скандальная участница Голоса страны Василиса Старшова пожаловалась на травлю из-за ее поездки в Крым. Дело в том, что в 2016 году она была внесена в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма.

25-летняя певица даже обратилась за помощью к Владимиру Зеленскому. Девушка пожаловалась, что ее дальнейшее участие в вокальном шоу стало под вопросом из-за этого скандала.