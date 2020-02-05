Скандальний міністр освіти часів Януковича засвітився в Криму

Дмитро Табачник (фото: колаж РБК-Україна)

У анексованому Криму помітили колишнього міністра освіти Дмитра Табачника

Дмитро Табачник з'явився в анексованому Росією Криму. Екс-міністра освіти України часів Януковича помітили в середу, 5 лютого, біля будівлі податкової служби в Сімферополі.

Журналісти намагалися зв'язатися з Табачником, але його українські мобільні номери були не робочими. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Дмитро Табачник в Криму (фото: krymr.com)

Варто зазначити, що в 2015 році СБУ оголосила Табачника в розшук. При цьому Табачник зник 8 червня 2015 року. Тоді йому інкримінували привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, що в США не пустили російського джазового музиканта Ігоря Бутмана, який підтримав анексію Криму. Він повинен був виступити в Чикаго. Перед концертом Бутмана в Нью-Йорку зібралися активісти організації Arts Against Aggression і влаштували акцію протесту.

Раніше повідомлялося про те, що скандальна учасниця Голосу країни Василина Старшова поскаржилася на цькування через її поїздку в Крим. Справа в тому, що в 2016 році вона була внесена в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму.

25-річна співачка навіть звернулася за допомогою до Володимира Зеленського. Дівчина поскаржилася, що її подальша участь у вокальному шоу стала під питанням через цей скандал.