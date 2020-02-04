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Американцы тоже против: в США не пустили музыканта, который поддержал аннексию Крыма

STYLERПерсоны    04.02.2020 - 18:48
Американцы тоже против: в США не пустили музыканта, который поддержал аннексию Крыма
В США не пустили известного джазового музыканта (Коллаж РБК-Украина)

Джазовый музыкант Бутман оказался персоной нон-грата в США

В США не пустили известного российского музыканта, который поддержал аннексию Крыма Игоря Бутмана. Джазовый музыкант должен был выступить в Чикаго.

Накануне концерта Игоря Бутмана в Нью-Йорке собрались активисты организации Arts Against Aggression ("Искусство против агрессии") и устроили акцию протеста. Они вышли с плакатами: "Крым – это Украина", "Позор Blue Note", "Не играй по нотам Путина", "Путин, забери руки от Украины", "Остановите вирус русской агрессии".

Как сообщает издание "Радио Свобода", ранее активисты писали письма организаторам концерта и просили отменить концерт музыканта, который поддержал в 2014 году аннексию Крыма и агрессию против Украины.

Организаторы отреагировали на письмо, а также на акцию протеста, но в официальном сообщении было указано, что концерт Бутмана отменяется по причине разногласий в графике джазового музыканта.

Стоит отметить, что концерты Бутмана и ранее были отменены в США. В 2019 году был аннулирован концерт в Бостоне, а в 2020 году – в городе Энн-Арбор, штат Мичиган. Кстати, этот концерт также был отменен из-за того, что общественная организация сообщила организаторам о политической позиции исполнителя.

Игорь Бутман – советский и российский саксофонист, у которого два гражданства – России и США. С 2008 года – он член партии "Единая Россия". Работал с такими известными музыкантами как Олег Лундстрем и Борис Гребенщиков.

В марте 2014 года он подписал Коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Путина по Украине и Крыму. После этого – он стал персоной нон-грата на многих джазовых площадках и фестивалях во всем мире.

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