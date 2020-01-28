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Экс-жена Януковича живет в шикарном особняке в Крыму: подарил Путин

STYLERЖизнь    28.01.2020 - 16:04
Экс-жена Януковича живет в шикарном особняке в Крыму: подарил Путин
Людмила Янукович живет на шикарной вилле в Крыму (Коллаж РБК-Украина, использовано фото lichnosti.net)

Бывшая жена Виктора Януковича Людмила сразу после его бегства переехала в Крым

Бывшая жена и спутница Виктора Януковича Людмила после бегства экс-президента из Украины в Россию решила выехать в оккупированный Крым, тем более ей там достался так называемый "чайный домик". Жилье сложно назвать домиком, а тем более скромным, это настоящие хоромы, площадью в 1,2 гектара.

Экс-жена Януковича живет в шикарном особняке в Крыму: подарил ПутинПоселок Отрадное в Крыму (фото: travels-ua.com)

Вилла находится в поселке Отрадное, неподалеку от Ялты. Тут есть даже свой приватный пляж, естественно, с выходом к морю. Отметим, что на территории особняка есть все, что так когда-то любил бывший возлюбленный и муж Людмилы. Кроме основного домика площадью почти 2345 метров тут есть: коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для охраны и обслуживающего персонала, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другие постройки. Об этом пишет "Радио Свобода".

На территории виллы высажены кипарисы, ели, сосны, сделаны искусственные водопады. Но добраться сюда совсем не просто, перед территорией особняка стоят массивные ворота.

Отметим, что история "чайного домика" непростая. До 2003 года тут располагался крымский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач", но Янукович "отжал" домик и вынудил учреждение отказаться от этого участка. Землю передали в долгосрочную аренду "Межрегиональному промышленному союзу", принадлежавшему другу и сподвижнику Виктора Януковича Антону Пригодскому.

Экс-жена Януковича живет в шикарном особняке в Крыму: подарил ПутинЭкс-жена Януковича живет в шикарном особняке в Крыму: подарил ПутинЭкс-жена Януковича живет в шикарном особняке в Крыму: подарил Путин"Чайный домик" Януковича в Крыму (фото: investigator.org.ua)

После этого тут построили виллу и через несколько лет она перешла к ООО "Пансионат семейного типа", учредителем которого выступили структуры, близкие к сыну Януковичу. Далее тут сделали полную "зачистку", выкорчевали виноградники, снесли здания института "Магарач". В этот период случился Евромайдан и ремонт, который затеяли в домике, тогда не закончили.

После этого Россия отобрала у Януковичей примыкающие к даче 2 гектара земли и вернула их в собственность института "Магарач". А сам домик в Отрадном, скорее всего, Владимир Путин подарил Людмиле Янукович, хотя по слухам, она его вначале не любила и считала слишком пафосным.

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