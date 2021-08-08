Скандальний Баста знову приїхав до Одеси: величезна черга з фанів потрапила на відео

Баста, сьогодні, 8 серпня, дає свій концерт в одеському клубі "Ібіца". Біля входу в клуб утворилася величезна черга, в якій люди не дотримуються соціальної дистанції і стоять без масок.

Дивіться на відео нижче, що відбувається в Аркадії в день виступу репера.

Черга на концерт Басти в Одесі (відео: YouTube)

Чим встиг осоромитись Баста

У 2017 році артист потрапив в "чорний список" Міністерства культури, як діяч, який становить загрозу національній безпеці України. Причина - відвідування окупованого Криму.

Дана заборона діяла до 16 вересня 2020 року, після чого обмеження зняли.

За словами активіста Сергія Стерненко, Баста вибирав найкращу пісню про кримський міст, де в приспіві лунають слова "Кримський міст з'єднав два береги Росії".

Також артист знімався в Криму в фільмі "Кеди", де грав роль російського військового, який служить в Криму.

У травні цього року Баста був в Києві, до нього підійшов чоловік і запитав про Крим. У підсумку охорона виконавця напала на чоловіка, який поставив питання.