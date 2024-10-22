У скандального Гарві Вайнштейна виявили рідкісну форму раку: що відомо

Гарві Вайнштейн захворів на рак

Продюсер наразі продовжує лікування у в'язниці на острові Рікерс у Нью-Йорку. Представник зірки, Крейг Ротфельд, у заяві для преси сказав, що з поваги до особистого життя продюсера не буде коментувати цю ситуацію.

"З поваги до приватного життя пана Вайнштейна ми не будемо давати подальших коментарів", - заявив чоловік.

Раніше в мережі вже говорили про те, що Гарві має проблеми зі здоров'ям. У вересні він потрапив до лікарні через різкий біль у грудях, і тоді йому провели операцію на серці. У липні цього року знаменитість також опинився в лікарні, оскільки захворів на коронавірус і пневмонію.

Гарві Вайнштейн хворіє рідкісною формою раку (фото: Getty Images)

Скандальна справа Вайнштейна

Продюсеру скасували вирок, за яким він мав відбувати 23 роки у в'язниці. Минулого року його засудили ще на 16 років ув'язнення за зґвалтування. У березні 2020 року суд на підставі свідчень присяжних визнав його винним у домаганнях і насильстві. Загалом понад 80 жінок звинуватили зірку в сексуальних домаганнях.

Справа режисера запустила рух #MeToo, в рамках якого жінки ділилися своїми історіями. Обвинувачення базувалися на свідченнях колишньої асистентки продюсера, яка заявила, що той примушував її до орального сексу, а також на свідченнях акторки Джессіки Манн, яка стверджувала, що чоловік зґвалтував її у 2013 році.

На початку жовтня 2017 року газета The New York Times оприлюднила розслідування про сексуальні домагання Гарві щодо акторок і підлеглих. За даними видання, насильницькі дії з його боку тривали не один десяток років.