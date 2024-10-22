У скандального Харви Вайнштейна обнаружили редкую форму рака: что известно

Харви Вайнштейн заболел раком

Продюсер продолжает лечение в тюрьме на острове Рикерс в Нью-Йорке. Представитель звезды, Крейг Ротфельд, в заявлении для прессы сказал, что из уважения к личной жизни продюсера не будет комментировать эту ситуацию.

"Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем давать дальнейшие комментарии", - заявил мужчина.

Ранее в сети уже говорили о том, что у Харви проблемы есть со здоровьем. В сентябре он попал в больницу из-за резкой боли в груди, и тогда ему провели операцию на сердце. В июле этого года знаменитость также оказался в больнице, поскольку заболел коронавирусом и пневмонией.

Харви Вайнштейн болеет редкой формой рака (фото: Getty Images)

Скандальное дело Вайнштейна

Продюсеру отменили приговор, согласно которому он должен был отбывать 23 года в тюрьме. В прошлом году его приговорили еще к 16 годам тюрьмы за изнасилований. В марте 2020 года суд на основании показаний присяжных признал его виновным в домогательствах и насилии. В общей сложности более 80 женщин обвинили звезду в сексуальном насилии.

Дело режиссера запустило движение #MeToo, в рамках которого женщины делились своими историями. Обвинения базировались на показаниях бывшей ассистентки продюсера, заявившей, что тот принуждал ее к оральному сексу, а также на показаниях актрисы Джессики Манн, которая утверждала, что мужчина изнасиловал ее в 2013 году.

В начале октября 2017 года газета The New York Times обнародовала расследование о сексуальных домогательствах Харви по отношению к актрисам и подчиненным. По данным издания, насильственные действия с его стороны продолжались не один десяток лет.