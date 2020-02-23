Скандальная российская певица получила орден в "ДНР": все подробности

Юлия Чичерина, которая известна поддержкой боевиков на Донбассе, получила орден Дружбы в "ДНР". О своей награде российская певица рассказала в Instagram.

Данную награду Чичерина получила в кинотеатре "Звездочка", в котором состоялась презентация документального фильма российского военкора Семена Пегова "Позывной "Донецк": История Дебальцевского котла".

Скриншот с Instagram

В этом фильме певица исполнила песню "Добровольческая". После показа картины главный боевик "ДНР" Денис Пушилин вручил Юлии Чичериной награду. Об этом сообщают российские СМИ.

Юлия Чичерина (фото: instagram.com/julia_chicherina)

После того, как Чичерина получила награду, она сказала, что служит народу Донбасса. Позже на своей странице в Instagram она выложила соответствующее фото, которое подписала: "Служу Отечеству и народу Донбасса!".

В указе о награждении артистки говорится, что она получает награду "За активную благотворительную деятельность, а также за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между государствами, повышении международного авторитета Донецкой Народной Республики".

Напомним, что жители "ДНР" остались без зарплат и пенсий. При этом местные власти рассказывают людям, что виной всему "внешние факторы". Стоит отметить, что проблемы в оккупированных городах начались в конце 2019 года.