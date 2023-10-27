Скандальна зірка "Голосу країни" випустила пісню про дітей, від якої мурашки по тілу

Українська співачка і блогерка, суперфіналістка 13 сезону Голосу країни STASYA (Анастасія Чабан), через виступ якої шоу потрапило у скандал, випустила "дитячу" пісню. Ця композиція змусить кожну дорослу людину згадати про своє радісне і безтурботне дитинство.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу артистки.
У композиції STASYA оспівує бажання дорослих відновити ту втрачену свободу, яку вони відчували в дитинстві, коли гралися та бігали босими ногами, несучи невинні мрії та бажання.
STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)
Співачка згадує ті дорогоцінні миті, які і зараз наповнюють її серце теплом.
"Іноді у відповідальні моменти, коли потрібно приймати важливі рішення, хочеться відчути себе дитиною, огорнутою батьківським теплом і захистом, без зайвих турбот і хвилювань. І все ж, навіть у дорослих "маленьке я" ховається за масками серйозності, відповідальності та незалежності”, - коментує трек STASYA.
STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)
Ця пісня надихає дорослих зберігати в собі той дитячий, можливо іноді наївний, погляд на життя і не забувати ту радість, навіть тоді, коли вони вже взуті у "доросле" взуття.
Меломанам пісня не просто сподобалася, вона багатьох вразила до сліз, у чому юзери зізнаються у коментарях до кліпу Насті.
STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)
Нагадаємо, що у одному з випусків Голосу країни 13 Настя пронизливо виконала пісню "Фортеця Бахмут", чим довела глядачів до сліз.
Раніше ми писали, що кумир молоді YAKTAK заспівав про безтурботне кохання.