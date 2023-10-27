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Скандальная звезда "Голосу країни" выпустила песню о детях, от которой мурашки по телу

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)
Автор: Styler

Украинская певица и блоггерша, суперфиналистка 13 сезона Голосу країни STASYA (Анастасия Чабан), из-за выступления которой шоу попало в скандал, выпустила "детскую" песню. Эта композиция заставит каждого взрослого человека вспомнить о своем радостном и беззаботном детстве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу артистки.

О чем песня "Ми діти"

В композиции STASYA воспевает желание взрослых восстановить ту потерянную свободу, которую они испытывали в детстве, когда играли и бегали босыми ногами, унося невинные мечты и желания.

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)

Певица вспоминает те драгоценные мгновения, которые и сейчас наполняют ее сердце теплом.

"Иногда в ответственные моменты, когда нужно принимать важные решения, хочется почувствовать себя ребенком, окутанным родительским теплом и защитой, без лишних забот и волнений. И все же, даже у взрослых "маленькое я" прячется за масками серьезности, ответственности и независимости”, - комментирует трек STASYA.

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)

Эта песня вдохновляет взрослых сохранять в себе тот детский, возможно иногда наивный взгляд на жизнь и не забывать о радости, даже тогда, когда они уже обуты во "взрослую" обувь.

 

Меломанам песня не просто понравилась, она многих поразила до слез, в чем пользователи признаются в комментариях к клипу Насти.

  • Мурашки по тілу, така пісня від душі, проникає в кожну клітину!.. Дякую за Вашу творчість
  • Ми всі родом з дитинства. Бідні наші дітки, війна змусила так рано подорослішати… Божого захисту всім. Дякую, сонечко наше, що грієш душі! Натхнення та творчих здобутків, люба!
  • Стася, сонце, дякую тобі за чергову чарівну пісню! Твій неповторний вокал, влучна та глибока лірика, гойдаючий ритм, - все як я люблю!
  • Кожна пісня - в саме серце. Дякую за творчість!
  • Дорогенька, вітаю тебе з новим хітом. Як завжди проникливо і глибоко.
  • Мені 35 - але хочеться бути дитиною, бігати босим, але багато людей навкруги хоче взути... Дякую за творчість! Успіхів!
  • Дуже гарна пісня, чіпляє за душу

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)

Напомним, что в одном из выпусков Голоса страны 13 Настя пронзительно исполнила песню "Фортеця Бахмут", чем довела зрителей до слез.

Ранее мы писали, что кумир молодежи YAKTAK спел о беззаботной любви.

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