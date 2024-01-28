Скандальна Фаріон назвала Львів "містом диверсантів" та принизила російськомовних українців

Що мовознавиця думає про Львів

За словами Фаріон, нині вона чує російську мову у Львові. А тому не може зрозуміти, хто знаходиться поруч із нею.

"Львів перетворився на місто диверсантів. Бо я іду Площею Ринок і там говорять російською мовою. Звідки я знаю, що це не м*скаль? Як я маю розрізнити м*скаля від руськоговорящєго? В нас немає категорії юридичної - "говорящєє насєлєніе". Це є рішення конституційного суду", - заявила Фаріон.

"Немає руськоязичного насєлєнія. Це політичний конструкт, на який не поширюються жодні юридичні кола. Я цитую рішення Конституційного суду. Вони не хочуть про це говорити, вони тримаються за свою ущєрбність", - додала вона.

Фаріон видала нову заяву про російську мову (скріншот)

Також вона не забула висловитися про російськомовних людей. Фаріон вкотре принизила та засудила тих, хто не перейшов на українську.

"Це маргінали. Це ущєрбні люди, які досі говорять московським язиком. Ми не маємо перейматися ними. Ми маємо перейматися собою. Їхня мова отруює наш простір. Тому коли ми цю мову чуємо, ми маємо бути глухі. Це означає, що ці люди не зможуть рухатися далі в суспільній ієрархії", - говорить Фаріон.

Українці, які не відмовилися від російської мови, вважає вона, "не мають" отримувати освіту та роботу. Це, за її словами, називається "соціальний ліфт".

При цьому Фаріон звинуватила російськомовних українців у війні. Бо Путін, за її словами, "пришов їх захищати".