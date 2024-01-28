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Скандальная Фарион назвала Львов "городом диверсантов" и унизила русскоязычных украинцев

Фарион издала новое заявление о русском языке (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Одиозная экс-нардеп и языковед Ирина Фарион сделала новое скандальное заявление. В этот раз она решила назвать Львов "городом диверсантов". При этом женщина снова высказалась о русском языке среди украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление Фарион, которое и сделала на программе "Сила слова", которое вышло на YouTube-канале "ТРК РАІ"

Что языковед думает о Львове

По словам Фарион, сейчас она слышит русский язык во Львове. Поэтому не может понять, кто находится рядом с ней.

"Львов превратился в город диверсантов. Потому что я иду по Площади Рынок и там говорят на русском языке. Откуда я знаю, что это не м*скаль? Как я должна отличить м*скаля от русскоговорящего? У нас нет категории юридической - "говорящее население". Это решение конституционного суда", - заявила Фарион.

"Нет русскоязычного населения. Это политический конструкт, на который не распространяются никакие юридические круги. Я цитирую решение Конституционного суда. Они не хотят об этом говорить, они держатся за свою ущербность", - добавила она.

Фарион выдала новое заявление о русском языке (скриншот)

Также она не забыла высказаться о русскоязычных людях. Фарион в очередной раз унизила и осудила тех, кто не перешел на украинский.

"Это маргиналы. Это ущербные люди, которые до сих пор говорят на московском языке. Мы не должны заботиться о них. Мы должны заботиться о себе. Их язык отравляет наше пространство. Поэтому когда мы этот язык слышим, мы должны быть глухими. Это значит, что эти люди не смогут двигаться дальше в общественной иерархии", - говорит Фарион.

Украинцы, которые не отказались от русского языка, считает она, "не должны" получать образование и работу. Это, по ее словам, называется "социальным лифтом".

При этом Фарион обвинила русскоязычных украинцев в войне. Потому что Путин, с ее слов, "пришел их защищать".

 

Ранее мы уже называли 5 самых громких скандалов с Фарион.

Кроме того, недавно стало известно, что ветеран Дикий выступил за усиление наказания для уклонистов.

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Ирина ФарионЛьвовсканал