Скандальная Фарион назвала Львов "городом диверсантов" и унизила русскоязычных украинцев

Что языковед думает о Львове

По словам Фарион, сейчас она слышит русский язык во Львове. Поэтому не может понять, кто находится рядом с ней.

"Львов превратился в город диверсантов. Потому что я иду по Площади Рынок и там говорят на русском языке. Откуда я знаю, что это не м*скаль? Как я должна отличить м*скаля от русскоговорящего? У нас нет категории юридической - "говорящее население". Это решение конституционного суда", - заявила Фарион.

"Нет русскоязычного населения. Это политический конструкт, на который не распространяются никакие юридические круги. Я цитирую решение Конституционного суда. Они не хотят об этом говорить, они держатся за свою ущербность", - добавила она.

Фарион выдала новое заявление о русском языке (скриншот)

Также она не забыла высказаться о русскоязычных людях. Фарион в очередной раз унизила и осудила тех, кто не перешел на украинский.

"Это маргиналы. Это ущербные люди, которые до сих пор говорят на московском языке. Мы не должны заботиться о них. Мы должны заботиться о себе. Их язык отравляет наше пространство. Поэтому когда мы этот язык слышим, мы должны быть глухими. Это значит, что эти люди не смогут двигаться дальше в общественной иерархии", - говорит Фарион.

Украинцы, которые не отказались от русского языка, считает она, "не должны" получать образование и работу. Это, по ее словам, называется "социальным лифтом".

При этом Фарион обвинила русскоязычных украинцев в войне. Потому что Путин, с ее слов, "пришел их защищать".