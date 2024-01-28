"Або ти 3 роки служиш, або 3 роки сидиш": ветеран Дикий виступив за посилення покарання для ухилянтів

Ветеран та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий висловився про мобілізацію в Україні. Він заявив, що нині військові отримують "квиток в один кінець". Окрім цього, Дикий виступив за посилення покарання для тих, хто не хоче воювати.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це ветеран розповів в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналу "Телеканал Прямий".

Що покращить процес мобілізації

Ветеран каже, що постійно говорить про дві "ключові норми".

"Це запровадження граничного терміну служби, щоб люди не купляли квитка в один кінець, бо наразі людина, коли одягає "піксель", то все, вона мусить воювати вже або до смерті, або до ампутації, або до перемоги", - заявив Дикий.

"І якщо перемога через рік, то пощастило. А якщо через 10 років, ну то просто не пощастило. Цього не має бути. Має бути чітко встановлений граничний термін служби, після якого навіть під час війни ти вертаєшся додому", - наголосив він.

А замість військового, який повертається з фронту, вважає Дикий, "йде далі воювати той, хто ці попередні твої роки служби відсидів в тебе за спиною". Ветеран вважає, що в Україні має відбутися "велика ротація, загальнонаціональна". Також він назвав другу норму, яка допоможе з мобілізацією.

Дикий висловився про мобілізацію (скріншот)

"Вибачте, має бути дуже жорстке посилення відповідальності і зокрема криміналізація саме ухилення від обліку... В нас наразі якщо ти вже одягнув "піксель" і підписав там чи контракт, чи мобілізаційне, з цього моменту крок вправо, крок вліво - ти дезертир і це дуже сувора відповідальність", - розповів Дикий.

А за те, що людина відмовляється стати на облік, зазначив ветеран, або ж не хоче проходити ВЛК чи "посилає" військкома з повісткою, існує лише адміністративне покарання. Йдеться про штраф у розмірі 1 тисячі 700 гривень.

За його словами, "пересічна невмотивована людина", яка може не хотіти вдягати "піксель", але "лайкає" чи іноді донатить, стоїть перед вибором. Або усе ж піти служити з варіантом "до кінця життя, бо термін не встановлений", або ж заплатити штраф. І це Дикий називає "абсурдом".

"Ми маємо усе ж цю саму пересічну людину нарешті поставити перед більш адекватним вибором: або ти 3 роки служиш, або ти 3 роки сидиш. Оце зовсім інший вибір буде", - заявив ветеран.