5 найгучніших скандалів з Іриною Фаріон, яку з тріском звільнили

Навколо Ірини Фаріон багато скандалів останнім часом - це її висловлювання про російськомовних бійців "Азова" , злив даних студента , звільнення зі Львівської політехніки. Але вона завжди "славилася" ними.

Пропонуємо згадати 5 найрезонансніших скандалів з Фаріон до її "зашквару" з російськомовними військовими.

П'ять найгучніших скандалів із Фаріон

Маріупольці-"вбивці" свого міста

У березні 2023 року екс-депутат Верховної Ради України Ірина Фаріон зробила кілька скандальних заяв про причини трагедії Маріуполя.

В інтерв'ю каналу "Це ніхто не дивитиметься" професор Львівської політехніки назвала вбивство цілого міста - кармою, або латиницею - детермінізмом. На її думку, не Росія винна у вбивствах, а люди.

"Це причини та наслідки. Люди повинні це розуміти", - заявила Фаріон про мешканців Маріуполя.

"Ногою в щелепу" російськомовним

Так, ще у 2018 році колишній народний депутат від фракції "Свобода" та борець за українську мову Ірина Фаріон запропонувала українцям бити російськомовних.

Тоді Фаріон відреагувала на конфлікт у кафе Маріуполя, коли прикордоннику зламали щелепу за прохання дати меню українською. Екс-депутат повідомила, що лише радикальні дії могли б допомогти виграти війну із Росією.

"Якби українці просто ногою давали в щелепу кожному москворотому, то війна стала б перемогою давно. А так поки що наших б'ють. А дуже сильно повинні бити ми", - написала одіозна професорша.

До речі, російськомовних мешканців Маріуполя Фаріон назвала "рабами".

Російськомовні українці - це "розумово відсталі гібриди"

У тому ж 2018 році Ірина назвала російськомовних громадян розумово відсталими зрадниками та найбільшою проблемою України.

В ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" вона заявила, що саме російськомовні українці притягли до країни війну.

"Чому вони живуть в Україні і говорять мовою окупанта? Вони садомазохісти? Їм подобається використовувати мову ворога? Путін прийшов їх звільняти. Вони притягнули сюди війну! Де ми маємо війну сьогодні? Там, де були російськомовні громадяни. Це Луганська, Донецька область та Крим. Ми маємо третину окупованого Донбасу", - сказала вона.

"Ми маємо повністю анексований Крим. Чому? Там була російська церква, російська культура та російська мова. Вони розумово відсталі, ці російськомовні!" - резюмувала Фаріон.

Скандал з російськомовними у дитячих садках або "в садку є мос*аль"

Так, в одному зі своїх інтерв'ю Фаріон поділилася історією про свого онука Дмитрика у дитячому садку. За її словами, дитина обурена, що в садку є "мос*аль".

Ірина назвала російськомовних дітей "москворотими чадами". Вона повідомила, що україномовні діти, перебуваючи в оточенні російськомовних набираються від них "блох московської мови".

"Чому мій Дмитрик, онук, якому 3,5 роки, заходячи до дитячого садка, бачить перед собою якогось Грішу, який йому каже "привет". І мій онук повинен його вчити за допомогою свого маленького кулачка українській мові. Тому що дитина приходить нервова в будинок і каже: "Бабуся, в садку є мос*аль!" А бабуся каже, що мос*аля треба знищувати", - заявила Фаріон.

Фаріон обізвала українську спортсменку Магучіх "біомусором"

2021 року Фаріон, побачивши фотографію 19-річної олімпійської призерки Ярослави Магучіх з її російською суперницею Марією Ласіцкене, назвала українську спортсменку "біомусором". Також Ірина закликала тоді позбавити спортсменку медалей.

"Якби я завідувала НОК - я повернула б нагороду цього біологічного сміття назад", - заявила Фаріон.

Колишня депутат ще тоді заявляла, що "тіло без ідеї нічого не варте і є просто сміттям".

"І ця людина - це сміття - це продемонструвала тоді, коли нам стріляють в обличчя, коли нас вбивають. Я питаю у тебе, баба, якби твою дитину вбили, ти б обіймалася з убивцею?" - казала одіозна професорка.

Марія Ласіцкене та Ярослава Магучіх (Фото: Michael Steele/Getty Images)