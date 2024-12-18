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Скандальна блогерка Пренткович змінила імідж на сьомому місяці вагітності: як вона виглядає

Таня Пренткович (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
Автор: Катерина Собкова

Блогерка-мільйонниця Таня Пренткович, яка нещодавно оскандалилася заявою про людей з інвалідністю, вирішила змінити імідж і перефарбуватися на сьомому місяці вагітності.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram знаменитості.

"Повернення до заводських налаштувань. Але я ще на етапі прийняття, якщо що. Востаннє такою була ще в школі! У мене ще шок, а ось Андрій і друзі в захваті", - зазначила вона в підписі до відео.

На кадрах показано, що блогерка перефарбувалася: раніше вона носила блонд із переходом у декілька відтінків, а тепер вирішила змінити колір волосся на темно-каштановий. Кілька років тому вона була з рудим відтінком волосся.

 

Як відреагували в мережі

Фоловери Пренткович одразу ж взялися коментувати її зміни:

  • "Дійсно підходить, але блонд вас освіжає і зменшує вік. А з темним ви така вже зріла красива жінка"
  • "Блонд був кращим"
  • "Поверніть нам Таню в блонді"
  • "Трохи Маша Єфросиніна стайл"
  • "На жаль, додає віку"
  • "Мені подобається, підкреслюються ваші глибокі карі очі - Моніка Белуччі відпочиває"
  • "Зовсім інша енергія".

Таня Пренткович до змін (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Де зараз живе Пренткович

Пренткович за останній рік кілька разів потрапляла в гучні скандали.

Наприкінці січня 2024 року стало відомо, що вона вирушила зі своїми дітьми на Мальдіви. Туди ж приїхав її цивільний чоловік Андрій Гонковський, який поїхав у Польщу як волонтер, а потім таємно поїхав до сім'ї.

Зазначимо, що після скандалу з поїздкою на острови блогерка разом із Гонковським і двома дітьми втекла з України. Пізніше стало відомо, що вони живуть у Португалії, а також в очікуванні третьої дитини - у пари має народитися донька.

Нещодавно Пренткович знову оскандалилася, назвавши людей з інвалідністю інвалідами, а також прокоментувавши новий сезон проєкту "Холостяк" із ветераном війни Олександром Тереном. Також вона підкреслила, що зробила б аборт, якби в її дитини внутрішньоутробно діагностували патологію.

Зі свого боку Терен поставив блогерку на місце, а вона спробувала виправдати свої заяви вагітністю.

Пренткович із чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

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