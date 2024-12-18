Скандальная блогерша Пренткович сменила имидж на седьмом месяце беременности: как она выглядит

Блогерша-миллионница Таня Пренткович, которая недавно оскандалилась заявлением о людях с инвалидностью, решила сменить имидж и перекраситься на седьмом месяце беременности.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.
"Возвращение к заводским настройкам. Но я еще на этапе принятия, если что. В последний раз такой была еще в школе! У меня еще шок, а вот Андрей и друзья в восторге", - отметила она в подписи к видео.
На кадрах показано, что блогерша перекрасилась: ранее она носила блонд с переходом в несколько оттенков, а теперь решила сменить цвет волос на темно-каштановый. Несколько лет назад она была с рыжим оттенком волос.
Фолловеры Пренткович тут же принялись комментировать ее изменения:
Таня Пренткович до изменений (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
Пренткович за последний год несколько раз попадала в громкие скандалы.
В конце января 2024 года стало известно, что она отправилась со своими детьми на Мальдивы. Туда же приехал ее гражданский муж Андрей Гонковский, который поехал в Польшу как волонтер, а затем тайно поехал к семье.
Отметим, что после скандала с поездкой на острова блогерша вместе с Гонковским и двумя детьми сбежала из Украины. Позже стало известно, что они живут в Португалии, а также в ожидании третьего ребенка - у пары должна родиться дочь.
Недавно Пренткович снова оскандалилась, назвав людей с инвалидностью инвалидами, а также прокомментировав новый сезон проекта "Холостяк" с ветераном войны Александром Тереном. Также она подчеркнула, что сделала бы аборт, если бы у ее ребенка внутриутробно диагностировали патологию.
В свою очередь Терен поставил блогершу на место, а она попыталась оправдать свои заявления беременностью.
Пренткович с мужем и детьми (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)