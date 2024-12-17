Остапчуки показали процес народження сина: зворушливе відео

Тиждень тому, 10 грудня, популярний український телеведучий Володимир Остапчук втретє став батьком . А сьогодні він разом зі своєю дружиною Катериною Полтавською показали зворушливе відео пологів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний пост подружжя в Instagram .

"Це, звісно, найдивніший день народження, на якому ми були. Але й водночас один із найщасливіших днів у нашому житті", - зазначили в публікації Остапчуки.

На відео показано, як вони очікують появи на світ дитини - телеведучий ніжно цілує живіт своєї дружини, гладить його, а потім супроводжує її на пологи.

Також показано процес підготовки лікарів до операції - Полтавській робили кесарів розтин за показаннями. Під час планування вагітності блогерка дізналася, що в неї дві матки, одна з яких не виконує жодної функції, але при цьому друга матка неправильної форми. Тому лікарі побоювалися, що дівчина не зможе народити самостійно.

Потім показані перші хвилини після народження дитини. Далі малюка зважили та поміряли, приклали до мами й відвезли до щасливого батька.

Володимир Остапчук не зміг стримати сліз, побачивши Тимофія вперше.

Як відреагували в мережі

Фоловери пари тут же почали коментувати зворушливу публікацію:

"Плачу від радості за вас"

"Чому я плачу?"

"Зворушливе відео. Щасливої долі Тимофію і безтурботного дитинства"

"Щастя вашій родині"

"Діти - це радість"

"Це прекрасно"

"Які котики".

Володимир Остапчук з дружиною і сином (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Зазначимо, що Катерина Полтавська - третя дружина Володимира Остапчука. Пара познайомилася у 2022 році, на той момент телеведучий був у процесі розлучення з другою дружиною, нотаріусом Христиною Горняк.

Полтавська допомогла Остапчуку відновити доступ до його сторінки в Instagram, він запросив її на побачення, а потім стосунки пари почали стрімко розвиватися. Майже одразу вони почали жити разом, хоча перший час приховували свій роман.

У 2023 році пара офіційно оформила свої стосунки, а вже влітку 2024-го стало відомо, що вони чекають на дитину. Для Полтавської це перша дитина, а в Остапчука вже є двоє дітей від шлюбу з Оленою Войченко.

Остапчук і Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)