На тлі скандалу з Мальдівами: блогерка Пренткович та її чоловік переїжджають за кордон

Цивільний чоловік блогерки з Тернополя Тетяни Пренткович Андрій Гонковський заявив, що через постійні погрози їхній сім’ї, які почалися після поїздки пари на Мальдіви, вони прийняли рішення переїхати за кордон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.

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Зі слів Гонковського, січень цього року змінив його життя. Саме тоді у мережі з’явилося його фото з відпочинку на Мальдівах.

"Я впевнений, що моя аудиторія бачила і розуміла, як з моєї поїздки зробили подію всеукраїнського масштабу. Як цією новиною перекрились корупційі скандали та ще певні події. Як 150 медіа включно з єдиним марпфоном робили це новиною номер один кожного дня", - сказав чоловік.

Андрій Гонковський заявив про переїзд за кордон (фото: instagram.com/gonkovskiy)

Йому, зізнався обранець Пренткович, було б байдуже, "якби це не трансформувалось у конкретні погрози" його сім’ї.

Тому чоловік повідомив, що вони переїжджають, і назвав це рішення одним з найважчим в його житті.

"Але коли сьогодні на мене з обох сторін лягли Іван та Адам, і я замислився, що тільки від мого рішення залежить - перебуватимуть вони в небезпеці або ж в безпеці... я зрозумів, що на даний момент це правильне рішення", - написав Гонковський.

Андрій Гонковський заявив про переїзд за кордон (фото: instagram.com/gonkovskiy)

До слова, Тетяна поки не прокоментувала заяву коханого.

Що передувало скандалу

Скандал з Пренткович та її цивільним чоловіком виник наприкінці січня цього року.

Тоді у мережі оприлюднили фото блогерки з відпочинку у компанії її обранця. Відомо, що той виїхав раніше до Польщі по дозволу волонтера, і саме це сильно обурило користувачів мережі.

Вони почали писати про те, що Андрій скористався цим званням та положенням, аби поїхати на відпочинок з дружиною.

Згодом Гонковський прокоментував закиди на свою адресу та зробив заяву у соцмережах.