Скандальная блогерша Манекен начала извиняться: четко сказала, чей Крым

Ксюша Манекен, украинская блогерша, которая попала в скандал и подверглась хейту из-за ордена от ГУР, внезапно начала извиняться и четко сказала, чей Крым. Как она утверждает, была "не осведомлена и не вовлечена".

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Манекен признала, что была не права

Ксюша Манекен (настоящее имя - Оксана Волощук) принесла извинения всем украинцам за свои старые высказывания по поводу Крыма.

"Какой бы сильной я не была внешне - внутри я ранима. Я человек. Людям свойственно ошибаться. И сейчас я хочу признать свою ошибку. Сейчас я хочу извиниться перед каждым украинцем, чьи чувства я задела. Лицо нашего врага остается неизменным, и я прошу каждого из вас не искать его в моей личности", - обратилась блогерша к украинцам.

Также она попыталась оправдаться за свои старые слова о Крыме и признала, что была ранее не права.

"Моя сила всегда заключалась в неуклонности от своей позиции, но сейчас я хочу публично признать, что много лет назад была не права касательно своего мнения по Крыму. Не осведомлена и не вовлечена. Мне искренне жаль. Крым - это Украина", - добавила Ксюша.

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Кто такая Ксюша Манекен

Украинская блогерша, как она сама признала ранее - экс-экскортница. 3 марта она вместе с другими блогерами побывала на встрече с советником главы Офиса президента Михаила Подоляка на Банковой. Компанию ей составили и другие блогеры - Саша Бо, Евгений Таллер, Настя Елисеева, Таня Парфильева, Никита Добрынин.

После встречи в ОП Ксюша разместила на своей странице фото медали от ГУР - "За содействие военной разведке 2 степени". Позже стало известно, что награду Манекен дали не на встрече блогеров в ОП, а намного раньше - осенью 2022 года. За какие заслуги - не указывается.

Реакция украинцев была крайне негативной, тем более, что Ксюша Манекен неоднократно попадала в скандалы из-за своих высказываний и позиций. Более того, блогерша продолжает вести свой блог и общаться - на русском языке. И заявила, что вообще не планирует переходить на украинский.

Также разгорелся скандал из-за ее высказываний о Крыме - Манекен планировала туда переехать жить после оккупации.

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А 4 марта Ксюшу внесли в базу "Миротворец" - за попытки легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками, отрицание российской агрессии, участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора России, манипуляцию общественно значимой информацией.