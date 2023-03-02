У Данії українські школярі "загнобили" вчительку з Росії, яку бісить синьо-жовтий стяг

У Данії у школі Гельсінгьора спалахнув скандал через конфлікт російської вчительки та учнів з України. Діти обурюються, що на уроках вони зазнають впливу роспропаганди, що намагається просувати викладачка, яка також не дозволяє їм демонструвати підтримку рідній країні.

У 6 класі школи Nordvestskolen з 11 учнів - 10 українських дітей, які разом із мамами знайшли тимчасовий прихисток у Данії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Українським дітям подобається навчання у місцевій школі, і, як зазначається у матеріалі, вони із задоволенням вивчають данську мову та культуру. При цьому маленькі українці, які стали свідками ворожої руйнівної інтервенції, мають чітку позицію та не хочуть миритися із ситуацією, коли вчителька намагається нав'язувати їм "культурні цінності" країни-агресора.

Педагогиня із РФ проживає в Данії 20 років і має громадянство цієї країни, а в школі почала працювати з осені 2022-го. Коли її перевели до класу з учнями-українцями, почали виникати конфліктні ситуації. У річницю великого нападу РФ на Україну він спалахнув з особливою силою.

Діти принесли на урок прапор рідної країни, щоб у такий спосіб продемонструвати підтримку України. Але синьо-жовтий стяг розлютив російську вчительку, і жінка вимагала його прибрати, поскаржилася на "хуліганство", вирвала прапор із рук дітей.

Педагогиня заявляє, що школярі нібито зірвали навчальний процес і це була "провокація" з їхнього боку.

"Вчителька російської дуже розлютилася, і нам сказали, що за правилами школи ми не маємо права мати національну символіку", - розповідає учениця 6 класу Тереза Подоляк.

Учениця з України Тереза Подоляк (фото: nyheder.tv2.dk)

Батьки учнів відкидають звинувачення у нібито "грубій поведінці" дітей. Матері кількох українських школярів вимагають знайти у навчальному закладі іншого вчителя.

Одна з мам, Діана Чінба, написала у заяві до школи, що це "неповага до всіх українців - запрошувати вчителя з Росії працювати з українськими дітьми, які втекли від вторгнення РФ". Інша жінка дала зрозуміти місцевому виданню Berlingske, що її син не повернеться до школи, доки не піде російська вчителька.

Втім, у керівництві школи відмовляються міняти вчителя, називають ситуацію інцидентом, і в розмові з журналістами про випадок директорка Карі Йоргенсен не змогла дати чіткої відповіді, чому учням-біженцям не дозволяють вивішувати український прапор у річницю вторгнення до їхньої країни.

"Вчителі сказали, що якщо є вчитель російської, то я не можу підтримувати Україну. Можливо, вчитель російської мови не повинен приходити до нас на урок", - каже учениця Тереза Подоляк.

Дівчинка додає, що любить ходити до школи та вивчати датську, але вона також "дуже хоче мати можливість висловити підтримку своїй рідній країні".

У ситуацію навіть втрутилася міська влада. Мер Бенедикте К'єр переконана, що конфлікт можна було вирішити належним чином. Вона "дуже стурбована" ситуацією, і вирішила звернутися за поясненнями до школи.

Мер муніципалітету Гельсінгьор Бенедикте К'єр (фото: nyheder.tv2.dk)