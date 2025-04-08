Скандалы их не сломали: 5 актеров, которые восстановили карьеру после репутационного краха

Скандалы, споры и конфликты могут серьезно подкосить карьеру актера. Однако есть и такие, кто, несмотря на все трудности, смог вернуться на большие экраны и снова завоевать любовь публики.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 актерах, которые смогли не только преодолеть репутационный крах, но и восстановить свою карьеру, вернувшись в большое кино.

Шайа Лабаф

Шайа Лабаф настолько часто попадал в скандалы, что, кажется, стал к ним равнодушным. Его эксцентричные поступки уже не удивляют фанатов, хотя он почти всегда шел на грани риска.

Звезде "Трансформеров" и "Нимфоманки" прощали многое: ДТП, борьбу с алкоголизмом, конфликты с коллегами, в частности с Алеком Болдуином, столкновения с протестующими против Дональда Трампа и другие неприятные ситуации. Кадр из фильма "Мегалополис"

А в прошлом году бывшая девушка Лабафа, певица FKA Twigs, обвинила его в избиении. Несмотря на судебные иски и негативную репутацию, актер продолжает работать в кино. Среди его последних проектов - "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы, который также попал в скандал из-за трейлера.

Роберт Дауни-младший

Сейчас мало кто вспоминает, что в начале карьеры Роберт Дауни-младший был фактически изгоем в кино из-за многочисленных скандалов, вызванных его зависимостью от наркотиков. Ни один продюсер или режиссер не желал с ним сотрудничать, а его жизнь стремительно шла под откос.

Однажды актер даже получил 16 месяцев заключения за хранение наркотических веществ, ношение оружия и вождение в нетрезвом состоянии. Однако, после принудительного лечения и поддержки своей будущей жены, продюсера Сьюзан Левин, Дауни смог избавиться от своей дурной репутации. Роберт Дауни-младший (фото: Википедия)

Его возвращение в кино стало настоящим триумфом, а роли в фильмах "Железный человек" и "Мстители" вернули ему любовь поклонников.

Джонни Депп

Скандал между Джонни Деппом и его экс-женой Эмбер Херд обсуждал весь мир. В 2016 году актер попал под обвинения в физическом и эмоциональном насилии, что привело к серьезным последствиям для его карьеры. Бренды и кинокомпании поспешно разорвали с ним контракты, а сам Депп оказался под давлением культуры отмены. Джонни Депп (фото: Википедия)

В 2020 году суд принял сторону Херд, однако Депп не согласился с решением и подал новый иск о клевете, чтобы восстановить свою репутацию. Лишь 1 июня 2022 года суд принял решение в пользу Деппа, однако актер не спешил вернуться в кино. Вместо этого он посвятил больше времени музыке и живописи.

Лишь в 2023 году Депп решил вернуться на экраны, сыграв Людовика XV в исторической драме "Жанна Дюбарри".

Вайнона Райдер

Карьера Вайноны Райдер стремительно развивалась, пока в 2001 году она не попала в центр скандала, когда была арестована за кражу продуктов и обвинена в употреблении наркотиков. Актриса, которая когда-то была любимицей публики, вела себя странно, и лишь впоследствии стало понятно, что она страдает от клептомании. Вайнона Райдер (фото: Википедия)

После этого она проходила некоторое время лечение, а вернулась на экраны, когда получила роль Джойс Байерс в сериале "Очень странные дела", что принесло ей новую популярность.

В прошлом году знаменитость вновь предстала в культовой роли Лидии Дитц в сиквеле "Битлджус Битлджус" Тима Бертона. Фильм получил положительные отзывы, и зрители, которые скучали по актрисе, с радостью ее поддержали.

Энсел Элгорт

Звезда фильмов "Дивергент" и "Малыш на драйве" Энсел Элгорт оказался в центре скандала на самом пике своей карьеры. Актеру выдвинули обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, но он категорически отрицает свою вину.

Элгорт утверждает, что его отношения с девушкой были по взаимному согласию, однако признает, что его поведение после расставания, когда он прекратил общаться с ней, было неправильным. Несмотря на это, его фанаты отвернулись от него, и карьера актера дала серьезный сбой: его перестали приглашать на новые проекты. Кадр из фильма "Вестсайдерская история"