Скандал с женой Нетаньяху: названа истинная причина ее поведения

Сара Нетаньяху (upi.com)

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху просто не могла поступить иначе

Визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары в Украину начался с грандиозного скандала. Сара Нетаньяху неожиданно для всех присутствующих бросила на землю хлеб и соль, которыми ее встретили в аэропорту "Борисполь". Одну из версий, что же стало истинной причиной такого поведения жены премьер-министра Израиля, назвал известный харьковский журналист Игорь Костромин. Об этом написал на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что ничего странного в поведении Сары Нетаньяху не было. Как объяснил ему раввин, у жителей Израиля есть свои обычаи и правила.

"По поводу сегодняшнего инцидента с женой Биби Натаньяху, Сарой, которая бросила кусочек каравая на землю в Киеве. Спросил у знакомого раввина, так он улыбнулся и объяснил, почему премьер не откусил каравай, а жена вообще бросила — это не кошерный хлеб, им такого есть и даже брать в руки нельзя", - объяснил Костромин.

Он добавил, что прежде чем организовывать встречу иностранной делегации в "Борисполе", нужно было изучить их обычаи и порядки, чтобы не опозориться.

"Если вы, бараны, уже везете и принимаете премьера иудейской страны, так хоть об этом подумайте — сделайте каравай кошер и уважительно скажите им об этом заранее! Вместо этого развезли по всему интернету сопли, как она "опозорилась" — сотни постов с видео и всяких мемов уже накидали... Да это вы, ребятки, на самом деле опозорились", - отметил журналист.

Скриншот поста (facebook.com/Игорь Костромин)

В комментариях пользователи отметили, что в данном случае виновата служба, которая отвечала за прием гостей и непонятно, почему сам премьер-министр Израиля все-таки откусил кусочек хлеба, а жена не стала этого делать.

Скриншот комментариев (facebook.com/Игорь Костромин)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Беньямин Нетаньяху записал видео и объяснил поведение своей жены.

А также рассказывали о том, что жена президента Зеленского поразила своим женственным образом на встрече с Сарой Нетаньяху.