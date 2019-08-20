Сама элегантность: Елена Зеленская взорвала сеть новым стильным образом от украинского дизайнера

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди принимала гостей в Киеве

Елена Зеленская, которая вместе с мужем много путешествует, в этот раз принимала гостей дома, в Киеве. Первая леди поделилась на своей официальной странице в Instagram серией кадров, которые дополнила эмоциональной подписью.

Елена и Сара на прогулке (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

«Впервые как жена Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью – жену премьер-министра Израиля госпожу Сару Нетаньяху. Экскурсия в Дом с химерами, искренняя и теплая беседа о важном.

Вчера госпожа Нетаньяху посетила мемориал Бабьего Яра и осталась под огромным впечатлением от увиденного. Она рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места. Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, – наша общая задача.

Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой – снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это – наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта».

Елена вновь выбрала наряд от украинского дизайнера (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для прогулки Елена выбрала белое классическое платье-пальто в пол с отложным воротником, рукавами-фонариками и поясом на талии от украинского дизайнера Dafna May. Дополнили его бежевого оттенка туфли-лодочки, неброские утонченные аксессуары – подвеска и серьги, а также объемная укладка и легкий макияж. Просто безупречный образ для деловых встреч!

Елена, как всегда, элегантна (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За менее чем час фото Елены набрали на ее странице в Instagram более 40 000 лайков и массу восторженных комментариев. Украинцы не могут нарадоваться, что Первая леди столь стильная, красивая и просто «неотразимая». К слову, многие также отметили, что туфли обеих женщин практически одинаковые.