Она специально выбрала: Нетаньяху объяснил инцидент с хлебом (видео)

Биньямин Нетаньяху (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер-министр Израиля назвал ситуацию с хлебом пиар-акцией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который сейчас находится с визитом в Украине, записал небольшой видеоролик, в котором объяснил поведение своей супруги в аэропорту Борисполь по прибытии.

Он отметил, что все разговоры о неуважении к Украине – это полный вздор и объяснил, что его супруга Сара очень уважает страну, поэтому даже специально подобрала наряд, в котором вышла из самолета.

"Более того, я вам скажу, она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета. Именно из уважения к Украине", - заявил Нетаньяху.

Беньямин Нетаньяху (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам премьер-министра Израиля, шум в СМИ из-за встречи в аэропорту с хлебом-солью напомнил ему о визите премьер-министра Японии в Израиль.

"Израильские СМИ не рассказывали о том, как этот визит способствовал росту японских инвестиций в нашу экономику, или о подписанных соглашениях. Все говорили лишь о десерте в форме ботинка, поданном гостю. Что ж, мы поняли, что надо делать, если нужно завоевать внимание прессы. Принцип ясен, будем так поступать и впредь", - сказал Нетаньяху.

Он добавил, что если бы не инцидент с его супругой в Борисполе, то к его визиту не отнеслись бы с таким пристальным вниманием.

"Я нахожусь в Украине с воистину историческим визитом, однако вряд ли моя поездка получила столь широкое освещение в СМИ, если бы не инцидент с хлебом-солью", - резюмировал премьер-министр.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что супруга премьер-министра Израиля вызвала волну возмущения у украинцев тем, что бросила на землю хлеб, которым ее встретили в Борисполе.

А также мы рассказывали о том, что Зеленский просит Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа.